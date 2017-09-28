Başbakan Yıldırım: Türkiye referandumu yok hükmünde görmektedir

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak için helikopterle geldiği Çorum'da, törenle karşılandı. Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen "Uluslararası Kadeş,Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu'na katıldı. Konuşması sırasında, Kuzey Irak'ta yapılan referanduma değinen Başbakan Yıldırım, "Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde görmektedir" dedi.

"BİRİNCİ DERECEDEN MUHATABIMIZ IRAK MERKEZİ YÖNETİMİ"

Sınır kapılarında muhatabın Irak olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak. Son beş yılda Suriye'den gelen göçmenlerin 224 bin 750 bebeği, gözünü dünyaya bu topraklarda açtı. 509 bin sığınmacı evladımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Okullarda Türk kardeşleriyle beraber eğitim görüyorlar. 200 bin yetişkin kardeşimiz mesleki eğitim alıyor. 19 bin 332 genç üniversitelerde okuyor yani Çorum Hitit Üniversitesi'nin öğrenci sayısı kadar Suriyeli mülteci konumundaki öğrenciler bizim üniversitelerimizde geleceğe hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sandovic'e plaketini verdikten sonra salondan ayrıldı. Ardından Çorum Valiliği' ni ziyaret etti.