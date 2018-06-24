Başbakan Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün cenaze namazına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
Görüntü dökümü
-Cenaze namazından genel ve detaylar
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Görüntü dökümü -Cenaze namazından genel ve detaylar ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
Görüntü dökümü
-Cenaze namazından genel ve detaylar
ANKARA ()