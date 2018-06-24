Başbakan Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün cenaze namazına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.  Görüntü dökümü -Cenaze namazından genel ve detaylar  ANKARA () 

Başbakan Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün cenaze namazına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. 

Görüntü dökümü

-Cenaze namazından genel ve detaylar 

ANKARA () 

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