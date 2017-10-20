Başbakan Yıldırım: Belediye Başkanları Gereğini Yapar

Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Başbakan Yıldırım, istifası istenen belediye başkanlarını kast ederek işlerinin gereğini yapacaklarına inandığını söyledi.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

Suriye Rakka'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterlerinin açılması ile ilgili olarak, müttefik ABD'nin bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütü kullanmasının hazin sonucu olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, bu konunun müttefik ilişkisine zarar verdiğini söyledi. Ayrıca ABD'nin terörle iş birliği yaptığını da söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin ve Suriye'nin geleceğini tehlikeye attığını belirtti.

ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili de açıklamada bulunan Yıldırım, Dışişleri yetkililerinin karşılıklı görüştüğünü, teknik düzeyde çalışmaların devam ettiğini söyledi.