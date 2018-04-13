Başbakan'dan ABD-Rusya Gerilimi Açıklaması!

Başbakan Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır" diye konuştu.
Amerika ve Rusya arasında tırmanan gerilimi değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.
Başbakan Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır" diye konuştu.