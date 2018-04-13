Başbakan'dan ABD-Rusya Gerilimi Açıklaması!

Amerika ve Rusya arasında tırmanan gerilimi değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.

Başbakan'dan ABD-Rusya Gerilimi Açıklaması!

Başbakan Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır" diye konuştu.

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