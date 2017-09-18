Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107575
ALTIN
146.454
DOLAR
3.4636
STERLİN
4.6856
EURO
4.1393
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak...
Irak sınırında askeri tatbikat!
Irak sınırında askeri tatbikat
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine...
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e...

Başbakan Binali Yıldırım yeni müfredatı açıklıyor !

Başbakan Yıldırım , Şanlıurfa'da düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılıyor.İşte Binali Yıldırım'ın yeni müfredat ile ilgili açıklamaları ...

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:34
Başbakan Binali Yıldırım yeni müfredatı açıklıyor !

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

2017-2018 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Okula başlayan 17 milyondan fazla öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Bugün, okulların açılışı vesilesiyle Şanlıurfa'da sizlerle beraber olmaktan, bu okulun ilk gün heyecanını yaşamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel günde Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmak ve eğitim öğretim yılını Şanlıurfa'da yapmak bir başka güzel. Dünyanın ilk üniversitesi burada, Harran'da kuruldu. Harran ismi, Hz. İbrahim'in kardeşinin ismi. 


ŞEHİT ÖĞRETMENLER

Biliyorsunuz, bu eğitim öğretim yılında aramızda olmayan öğretmenlerimiz var. Hatırlayın, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Elitaş, 15 Temmuz'da şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü Şanlıurfalı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı memleketine giderken şehit etti. Batman'da Şenay Aybüke Yalçın da bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehitlerimizi her zaman saygı ile minnetle yadedeceğiz. 

Türkiye olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde, 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok. 

Büyük Türkiye hedefimize sizlerle ulaşacağız. Dünya değişiyor. Bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmek, ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin görevidir. Bunun sizlerle başaracağız. 

Değerli öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her ad, öğrencilerimizin defterine düşülen her not, Türkiye'nin geleceğine değer katacak. 

YENİ MÜFREDAT

Değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini geliştirmek mecburiyetindeyiz. 1 yıldır MEB çalıştı. Bütün uzmanlarla, velilerle görüştü. Uzmanlar aylarca çalıştı. Arkasından müfredat son şeklini aldı. Hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bilgilerle yeniden oluşturuldu. Uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Yeni müfredatta yabancı dil eğitimi de yeniden ele alındı. Yıllarca gramer kurallarını öğrenen ancak bir türlü yabancı dili öğretemeyen bir sistem vardı. Artık bu sistem terk ediliyor. Doğrudan pratikten yola çıkılarak, dil öğretme başarısı gösteren ülkelerin uyguladığı yöntem hayata geçiriliyor. 

Bazıları diyor ki, "Müfredatı niye değiştiriyorsunuz?". Tabii ki değiştireceğiz. Siz gençlerin ihtiyaçları değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz. Bu yeniden yazılmış müfredatla işe başlayacaksınız. Hayırlı olsun.

Velilerden benim istirhamım yeni müfredatın kapağını bile açıp okumamış ama şu da yokmuş bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibare etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlar da öğretilmeye devam edilecek. 

Okullar özgür düşünmenin, sorgulamanın, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Tarihimizi, kültürümüzü, inanç değerlerimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatta göreceksiniz. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin metrelik ağa sadece 1 balık takıldı !
Bin metrelik ağa sadece 1 balık takıldı !
Bodrum dumanlar altında ! Bodrum'da dün gece saatlerinde çıkan yangın bu sabah söndürüldü
Bodrum dumanlar altında ! Bodrum'da dün gece saatlerinde çıkan yangın bu sabah söndürüldü
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Irak sınırında askeri tatbikat!
Irak sınırında askeri tatbikat!
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Mardin'de operasyon: 1 şehit
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
İstanbul'da FETÖ operasyonu : 26 kişi gözaltında !
İstanbul'da FETÖ operasyonu : 26 kişi gözaltında !
Ankara'da kardeşlerini silahla rehin alan şahıs için operasyon yapıldı !
Ankara'da kardeşlerini silahla rehin alan şahıs için operasyon yapıldı !
Sırtından vuruldu, öldürülme görüntüleri ortaya çıktı
Sırtından vuruldu, öldürülme görüntüleri ortaya çıktı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim