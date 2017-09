Başbakan Binali Yıldırım yeni müfredatı açıklıyor !

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

2017-2018 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Okula başlayan 17 milyondan fazla öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Bugün, okulların açılışı vesilesiyle Şanlıurfa'da sizlerle beraber olmaktan, bu okulun ilk gün heyecanını yaşamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel günde Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmak ve eğitim öğretim yılını Şanlıurfa'da yapmak bir başka güzel. Dünyanın ilk üniversitesi burada, Harran'da kuruldu. Harran ismi, Hz. İbrahim'in kardeşinin ismi.



ŞEHİT ÖĞRETMENLER

Biliyorsunuz, bu eğitim öğretim yılında aramızda olmayan öğretmenlerimiz var. Hatırlayın, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Elitaş, 15 Temmuz'da şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü Şanlıurfalı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı memleketine giderken şehit etti. Batman'da Şenay Aybüke Yalçın da bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehitlerimizi her zaman saygı ile minnetle yadedeceğiz.

Türkiye olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde, 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok.

Büyük Türkiye hedefimize sizlerle ulaşacağız. Dünya değişiyor. Bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmek, ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin görevidir. Bunun sizlerle başaracağız.

Değerli öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her ad, öğrencilerimizin defterine düşülen her not, Türkiye'nin geleceğine değer katacak.

YENİ MÜFREDAT

Değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini geliştirmek mecburiyetindeyiz. 1 yıldır MEB çalıştı. Bütün uzmanlarla, velilerle görüştü. Uzmanlar aylarca çalıştı. Arkasından müfredat son şeklini aldı. Hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bilgilerle yeniden oluşturuldu. Uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Yeni müfredatta yabancı dil eğitimi de yeniden ele alındı. Yıllarca gramer kurallarını öğrenen ancak bir türlü yabancı dili öğretemeyen bir sistem vardı. Artık bu sistem terk ediliyor. Doğrudan pratikten yola çıkılarak, dil öğretme başarısı gösteren ülkelerin uyguladığı yöntem hayata geçiriliyor.

Bazıları diyor ki, "Müfredatı niye değiştiriyorsunuz?". Tabii ki değiştireceğiz. Siz gençlerin ihtiyaçları değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz. Bu yeniden yazılmış müfredatla işe başlayacaksınız. Hayırlı olsun.

Velilerden benim istirhamım yeni müfredatın kapağını bile açıp okumamış ama şu da yokmuş bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibare etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlar da öğretilmeye devam edilecek.

Okullar özgür düşünmenin, sorgulamanın, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Tarihimizi, kültürümüzü, inanç değerlerimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatta göreceksiniz.