Başbakan Binali Yıldırım ; 'Sonuç ne olursa olsun referandumu tanımıyoruz.'

Başbakan Binali Yıldırım, habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber kanallarının ortak yayınında,medya temsilcilerinin sorularını yanıtlıyor. Referandum sonrası Kuzey Irak yönetimine uygulanacak yaptırımlara ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, "Kararlar 3 grup altında topluyoruz. Ekonomik, siyasi-diplomatik alanda yapılacak çalışmalar ve güvenlik-askeri boyutta yapacağımız çalışmalar" dedi.

Bundan sonra muhatap olarak Irak merkezi hükümetinin alınacağını belirten Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu referandum dünyanın tüm uyarılarına rağmen, başta komşular, İran, Türkiye olmak üzere bütün BM'ye tabi ülkeler bu referanduma karşı görüşlerini ortaya koydular. Bir inatlaşmaya gitti Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve bu referandumu yapıyor. Biz açıkça ifade ettik, bu referandum gayri meşrudur, sonuçları tanınmayacaktır, yok hükmündedir.

Kürtleri, Arapları, Türkmenleri, Asurileri, Ezidiler, bütün farklı etnik gruplardaki insanların geleceğini düşünmeden, orada Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin kişisel ihtirasları sonucu alınmış bir karardır. Herhangi bir umut, gelecek vaadeden bir iş değildir. Türkiye elini kolunu bağlayacak değil. Uyarılarımızın yanı sıra MGK ve Bakanlar Kurulu'nda, en son da geçtiğimiz cumartesi günü TBMM'de tezkere oylaması suretiyle atılacak adımlara esas olacak kararları verdik.

"IRAK MERKEZİ YÖNETİMİNİ MUHATAP ALARAK KARARLARIMIZI VERECEĞİZ"

Sınır geçişleri, boru hatları gibi konularda muhatabın sadece kendileri olduğunu, muhatabın Bağdat olması konusunda bize bilgilendirme yaptılar. Kriz artık zirve yaptığı için bundan sonrası hiç hoş olmayan gelişmelerin de olacağı bir sürecin başlangıcı bölgede. Ümit ederiz ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. İnatla, Kerkük, Musul gibi, sınırlar dışında da referandumu yapma inadı bir anlamda da sıcak çatışmaya da zemin hazırlamıştır. Bunun da bedeli oradaki günahsız sivil insanlara olacaktır. Bundan sonraki adımlarda Irak merkezi yönetimini daha fazla doğrudan muhatap alarak karar vereceğiz.

HAVA SAHASI KAPATILACAK MI?

İran'ın duyurduğu notanın aynısı bugün bize de geldi. Bunun üzerinde arkadaşlarımız bir ekip oluşturdu. Havalanı ve kapılar Bağdat'ın sevk ve idaresinde. Bağdat hükümeti bize resim talepleri iletti. Biz de çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bölgede yaşayan insanlar değil. Bizim ulusal güvenliğimize karşı tehdit olarak gördüğümüz bu referandum konusunda inat edenlerdir. Kürtlerle bunları birbirinden ayrı tutalım. Bir millet olarak birlikte yaşıyoruz biz. Bizim takıldığımız konu ayrımcılık hareketini körüklemek, kışkırtmaktır. Bunlar birinci derecek Irak, ikinci derece komşu ülkeleri bakımdan sorundur. Biz 40 yıldır bunun bedelini ödüyoruz.

"YAPTIRIM TALEPLERİ GELDİ"

Sınır kapıları, hava alanları bundan böyle merkezi yönetimin sevk ve idaresinde. Petrol ve iletişim alanları da buna dahil. Alacağımız kararlardaki, karşımızdaki meşru irade, otoriter Bağdat'tır. Bu görüşmeler sürüyor, uygulama da kısa sürede başlayacak. Resmi talepler geldi. Hangisi en kolay uygulanır, komite Başbakanlık bünyesinde bunları değerlendiriyor.

'ALDIĞIMIZ KARARLARA ENGELLEME OLURSA, GEREKENİ YAPARIZ'

İşin askeri boyutu, aldığımız kararlara karşı bir engelleme oluşursa tabii ki biz gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Onu da Irak merkezi yönetiminin koordinasyonu ile yapacağız. Türkmenlere karşı büyük bir kıyım tekrar başlatırlırsa buna da duyarsız kalmamızı kimse beklemesin. Tampon bölgeyi konuşmak için çok erken. Güzergahta peşmerge unsurları tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğramaması, güvenlik zafiyetinin oluşmaması. Bir hareket olursa bize yapılmış bir harekettir. Biz de buna karşılık mutlaka vereceğiz. Radikal unsurlar süreç içinde daha da çılgın hareketler yapabilirler. Güvenliğimizi hedef alan her türlü eylem, kalkışma anında karşılığını görecek.

PEŞMERGENİN EĞİTİMİNİ DURDURULACAK MI?

Artık bu tür yardımların yapılmayacağının bilinmesi lazım. Vatandaşlarımıza gerekekli uyarılar yapıldı.

SINIRDAKİ TATBİKATA IRAK DA KATILACAK

Artık bu kadar, bunlar yaşandıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin gördükleri izolasyona rağmen, iyi niyet ve gayretin bundan sonra devam etmesi söz konusu değil. Bu işte inat edenler aslında kendi halklarının geleceğini karartıyorlar. Vatandaşlarımıza uyarılar da yaptık. Sınırdaki tatbikata Irak'tan da askeri personel, subay, uzman düzeyinde katılım olacağı konusunda bir bilgi var. Başka yapılacak işler de var.

GENELKURMAY BAŞKANI İRAN'A GİDİYOR

Bugünlerde Genelkurmay Başkanımız Tahran'a bir ziyeret yapacak. Cumhurbaşkanımızın da Tahran'a ziyareti var. İran, Türkiye, Irak bu krizin büyümeden çözülmesi yönünde bütün gayretimizi göstereceğiz.

BİZ SAVAŞA GİRMİYORUZ

Biz ülkemizin güvenliğini ilgilendirine konularda tedbir alıyoruz. Afrin'de bir çatışmasızlık alanı oluşturmak için adım atıyoruz. Bunları "savaş" diye nitelemek hata olur. Biz savaşa girmiyoruz. Bunlar noktasal opersayonlardır. Kuzey Irak'ta 12-13 noktada zaten varız.

"BARZANİ'NİN OTORİTE SIKINTISILARI VAR"

Barzani kişisel nedenlerle bu adımı attı. Gelecek yıllarda seçimi var ve bugüne kadar da zaten orada parlamentoyu toplayamayan bir otorite ile ilgili sıkıntıları var. Bir konsolidasyon yapma ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Bir de gaz verenler var. Gaz verenler işler yolunda gitmezse hiç tanımazlar.

Türkiye daha önce de bunu söyledi. Bizim için güney karar hudutlarımızda bir statü değişikliği, yeni bir oluşum, ister Irak ister Suriye'de kabul edilemez. Bununla ilgili her türlü müdahale hakkımızı ikili ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak saklı tutuyoruz. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanımız ile yaptığı toplantıda bu referandumun yapılmaması gerektiğini kamuoyuna açıkladılar ama ABD'de başka yetkililer "ertelensin" dedi. Bizim dediğimiz ne bugün ne sonra. Hiçbir şekilde meşru değildir, kabul edilemez, yapılmamalıdır.

"İSRAİL'İN KENDİ HESAPLARI VAR"

İsrail'in kendi hesapları var. İç sorunları var. Oradan yapılan açıklamalar, kuvvetli, resmi açıklamaya dönüşmedi. Bunda şaşılacak bir şey yok. İsrail, konumunu güçlendirmek için konjonktürel açıklamaları yapıyor. Bu da dikkatlerden kaçmıyor.

MERKELİ'İ TEBRİK ETTİM

Merkel'e yazılı bir tebrik gönderdim. Tek başına iktidar olamadı, oy kaybetti ama yine birinci parti. Anladığım kadarıyla büyük koalisyon olmayacak. Schulz açıkladı, koalisyonda olmayacağım dedi. Geriye Jamaika koalisyonu kalıyor. Liberaller, Yeşiller ve Hristıyan Birliği (SDU). Artık normale dönmeli ve işimize bakmamız gerekiyor. Yeni sayaf açılarak ilişkilerimizi tamir etmemiz gerekiyor.

AMERİKA İLE İLİŞKİLER

Bunlar Amerikan yönetimine aktarıldı. Amerika farklı bir ülke. Amerika içinde değişik Amerikalar var. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Korumalarla ilgili muamele, FETÖ'ye bakış açısı, NATO müttefikliğinden doğan yapılması gereken işlerin yapılmaması, Türkiye'ye tehdit olan unsurlarla işbirliği gibi unsurlar Amerika'nın Türkiye'ye karşı bakışını yansıtıyor. Bunu görmezden gelemeyiz.

KADİR TOPBAŞ'IN YERİNE KİM GELECEK?

Kadir Topbaş istifa etti.İstifa ettikten sonra da önce de görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece. Gerekçesini söylemedi. Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bunun istişaresi pazar günü yapıldı.