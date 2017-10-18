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Başbakan Binali Yıldırım'dan TEOG açıklaması !

Başbakan Binali Yıldırım , Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Başbakan Yıldırım merakla beklenen TEOG sınavı değişikliği ile ilgilide önemli ifadeler kullandı.İşte Binali Yıldırım'ın o açıklamalarından satırbaşları ..

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:17
Başbakan Binali Yıldırım'dan TEOG açıklaması !

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım , özellikle velilerin ve öğrencilerin merakle beklediği TEOG sınavı değişiklikleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Bianali Yıldırım , TEOG ile ilgili  "Bir hafta içinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI

*15 yıllık iktidar döneminde önceliğimiz her zaman eğitim oldu.

*Ülkemiz hep eğitimli gençlerin omuzlarına yüklenecek.

*Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı şuan 120 bin.Benim kotam ise en az 350 bin.

TEOG İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu seneden itibaren TEOG sistemini kullanmayacağız.Bunun üzerinden muhalefet yapmaya gerek yok.1 hafta içinde yeni sınav sistemini açıklayacağız.

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