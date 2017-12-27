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Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması !

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım , gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:36
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması !

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan’a yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.Başbakan Binali Yıldırım  yayınlanan son KHK'daki tartışılan o madde içinde "Düzenleme dilinde sorun yok. Yargı muafiyeti düzenlemesinde değişiklik olmayacak. Darbe yapanların mı yanındayız karşı çıkanların mı ? CHP darbeye karşı değil midir ? " diye konuştuç.

15 Temmuz hain darbe girişiminde canı pahasına darbecilere karşı mücadele eden sivil vatandaşlara hukuki koruma getirilmesi üzerinden yürütülen tartışmalar hakkında da konuşan Başbakan Binali Yıldırım ;"Darbecilerden yana mı olacağız, darbeye karşı koyanların yanında mı olacağız. Buna karar vermek lazımdır. CHP’de belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor” ifadelerini kullandı.

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