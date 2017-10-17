Başbakan Binali Yıldırım'dan gündeme dair önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım TBMM'de gerçekleştirilen Ak Parti grup toplatısında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım yaptığı açıklamalarda zor durumda olan esnaflara kredi kolaylığının sağlanacağı müjdesini de verdi.Binali Yıldırımın verdiği müjdelerin ardından esnaflar 'işletme kredisi'nin limiti 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca işletme sahipleri, işyerlerinin gayrimenkulünü satın almak istemeleri ya da yeni araç alımı yapmaları durumunda 500 bin liraya kadar düşük faizli kredi kullanabilecekler.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ESNAFA MÜJDE

Başbakan Binali Yıldırım ; " Esnafımızı büyüyen Türkiye’nin bel kemiği olarak görüyoruz. 2002’de esnafa 153 milyon kredi verdik. Bugün 22 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk 9 ayında esnafa açtığımız kredi 9 milyarı geçti.Bugün Türkiye ülke riski bakımından son üç yılda hiç olmadığı kadar iyi durumda. Bütün bunlar ortadayken, faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değil.

Kredi kullanan esnaf sayısı 15 yıl önce 63 binken bugün 450 bin esnafımız ucuz krediden kullanma imkanına sahip. 200’de üst sınırı 5 bin liraydı, şimdi 150 bin lira oldu. Faiz oranı yüzde 47’ydi şimdi 0’la 4.5 arasında." ifadelerini kullandı.Ayrıca konuşmasında esnaflara 150 bin TL olan kredi sınırını da 200 bin TL'ye çıkarıldığını da söyledi.