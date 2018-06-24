Gülseli KENARLI / İstanbul
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçiminleri nedeniyle tebrik etti, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.
Başbakan ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de telefonla aradı. Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU
Gülseli KENARLI / İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçiminleri nedeniyle tebrik etti, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu. Başbakan...
Gülseli KENARLI / İstanbul
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