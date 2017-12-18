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Başbakan Binali Yıldırım'dan 'Asgari Ücret' açıklaması !

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Başbakan Binali Yıldırım 2018 yılı asgari ücretler ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:48
Başbakan Binali Yıldırım'dan 'Asgari Ücret' açıklaması !

-Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan  Başbakan Binali Yıldırım ,  2018 yılı asgari ücretler ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 

"Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak."

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin.

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