- BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YOL KENARINA UÇTU:  2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL, ()  Başakşehir'de virajı alamayan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki alana  yuvarlandı. Kazada  2 'si ağır, 3 kişi yaralandı.  Esenyurt-Bahçeşehir Yan yol  Esenyurt istikametindeki kaza...

- BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL YOL KENARINA UÇTU:  2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL, () 
Başakşehir'de virajı alamayan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki alana  yuvarlandı. Kazada  2 'si ağır, 3 kişi yaralandı. 
Esenyurt-Bahçeşehir Yan yol  Esenyurt istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.  Virajı alamayan sürücü önce bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler  durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan yolcu ve sürücüleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. 

Görüntü dökümü
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-Kaza yapan araçtan görüntü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

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