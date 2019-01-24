BAŞAKŞEHİR'DE KUYUMCU SOYGUNU: SOYGUNCULARIN ARKASINDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuya gelen 3 soyguncu çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve para aldı. Kamera görüntülerinden olayı gören kuyumcu sahibi iş yerinin önüne gelerek kaçmaya çalışan soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı.

Olay Bahçeşehir bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Araçlarıyla kuyumcunun önüne gelen silahlı 3 soyguncudan 2'si kuyumcudan içeri girdi. Döviz bozdurmak istediklerini söyleyen soyguncular silahla etkisiz hale getirdikleri kuyumcu çalışanın ellerini bağladı. Bu sırada evinde olan kuyumcu sahibi Alper Karaarslan cep telefonundan iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izlediği sırada olayı gördü. Silahını alan Karaarslan polisi arayarak iş yerine doğru koştu. Soyguncuların hala içeride olduğunu gören kuyumcu sahibi çalışanına zarar gelmemesi için bir süre dışarıda bekledi. Soyguncular dışarı çıktıklarında kaçmalarını önlemek için arkalarından silahla ateş etti. Paniğe kapılan soygunculardan biri yaya olarak kaçarken, diğer iki soyguncu da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Bu sırada hırsızlar soygun için getirdikleri sırt çantasını olay yerinde bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Kuyumcu ve çevresinde incelmelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan kuyumcu sahibi Alper Karaarslan ," Evde kamera görüntülerini izliyordum. Elemanımın etkisiz hale getirildiğini gördüm. Koştum geldim. Çalışanım zarar görmesin diye içeri girmedim. Soyguncular çıkınca arkalarından bir şarjör mermi boşalttım. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kuyumcu ile röp.

-Kovanlardan görüntü

-Diğer detaylar