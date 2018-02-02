Başakşehir'de 50 bin ton tehlikeli atık !

Alüminyum geri dönüşümü yapan ve ağır kokular yayan kaçak işletmeye yapılan baskında 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı.Etrafa yayılan ağır koku nedeniyle yetkililer harekete geçti.Olay yerine gelen yetkililer nefes almakta dahi zorlandı.Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Başakşehir’de boş bir arazide ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

İstanbul’da çıkan tehlikeli atıklar, uygun bertaraf ve geri kazanım işlemi uygulanmadıkça toprak, hava ve suyla karışarak insan ve çevre sağlığı için büyük bir sorun teşkil ediyor. Yapıl.an incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi

Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak.