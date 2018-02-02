Galeriler Videolar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118451
ALTIN
162.139
DOLAR
3.7478
STERLİN
5.3249
EURO
4.6818
Talisca , Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Talisca , Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Fatih Terim ;'Yarı finale adımızı yazdıracağız '
Fatih Terim ;'Yarı finale adımızı...
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman oldu
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret...
Galatasaray'da Fernando şoku yaşanıyor
Galatasaray'da Fernando şoku yaşanıyor

Başakşehir'de 50 bin ton tehlikeli atık !

Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Başakşehir’de boş bir arazide ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

02 Şubat 2018 Cuma 10:15
Başakşehir'de 50 bin ton tehlikeli atık !

Alüminyum geri dönüşümü yapan  ve ağır kokular yayan kaçak işletmeye yapılan baskında 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı.Etrafa yayılan ağır koku nedeniyle yetkililer harekete geçti.Olay yerine gelen yetkililer nefes almakta dahi zorlandı.Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Başakşehir’de boş bir arazide ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

İstanbul’da çıkan tehlikeli atıklar, uygun bertaraf ve geri kazanım işlemi uygulanmadıkça toprak, hava ve suyla karışarak insan ve çevre sağlığı için büyük bir sorun teşkil ediyor. Yapıl.an incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi

Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA ... Hatay ve Kilis'e roket saldırısı düzenlendi !
SON DAKİKA ... Hatay ve Kilis'e roket saldırısı düzenlendi !
2 Şubat Cuma günü mesajları En beğenilen Cuma mesajları
2 Şubat Cuma günü mesajları En beğenilen Cuma mesajları
Genelkurmay'dan son dakika 'Askerlik' açıklması
Genelkurmay'dan son dakika 'Askerlik' açıklması
Hakkari'de hain saldırı ; 1 asker şehit oldu !
Hakkari'de hain saldırı ; 1 asker şehit oldu !
Üsküdar'da otobüs halkın arasında daldı ! Ölü ve yaralılar var
Üsküdar'da otobüs halkın arasında daldı ! Ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin nüfusu açıklandı ! 80 milyonu geçtik ...
Türkiye'nin nüfusu açıklandı ! 80 milyonu geçtik ...
Ali Erbaş'tan Adnan Oktar açıklaması ! 'Akli dengesi bozulmuş.'
Ali Erbaş'tan Adnan Oktar açıklaması ! 'Akli dengesi bozulmuş.'
Son dakika ... Furkan Vakfı'nın faaliyetleri durduruldu !
Son dakika ... Furkan Vakfı'nın faaliyetleri durduruldu !
43 İlde dev FETÖ operasyonu ! Çok sayıda gözaltı ...
43 İlde dev FETÖ operasyonu ! Çok sayıda gözaltı ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim