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Barzani, Referandum Ronrası İlk Kez Görüntülendi!

Almanya'nın başkenti Berlin'de vefat eden Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin naaşı, bugün Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Barzani, tartışmalı referandum sonrası ilk kez, havalimanında Talabani için düzenlenen karşılama protokolünde görüntülendi.

06 Ekim 2017 Cuma 16:39
Barzani, Referandum Ronrası İlk Kez Görüntülendi!

Irak'ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani Almanya'nın başkenti Berlin'de salı günü vefat etmişti. 84 yaşında hayatını kaybeden Talabani'nin naaşı bugün uçakla Kuzey Irak'ta bulunan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Uçakta Talabani'nin eşi KYB Politbüro Sorumlusu Hero İbrahim Ahmed ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı olan oğlu Kubat Talabani de yer aldı.

Havalimanındaki karşılama protokolünde Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, IKBY Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şii Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, Irak'taki büyükelçiler ve ülke temsilcileri hazır bulundu.

Tartışmalı referandum sonrası ilk kez karşılama protokolünde görüntülenen Barzani'nin yanında Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve onun yanında İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in oturduğu görüldü. Irak hükümeti ise Talabani'nin tabutunun Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının örtülmesine tepki gösterdi.

Talabani'nin naaşına Irak Cumhurbaşkanı Masum ve IKBY Başkanı Barzani'nin de çelenk bıraktığı görülürken, havalimanında 21 pare top atışı yapıldı.

Havalimanında yapılacak törenden Talabani'nin cenazesi, Süleymaniye Büyük Camisi'ne oradan da toprağa verileceği Debaşan bölgesine götürülecek.

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