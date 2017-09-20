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Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacakları bağımsızlık referandumu için Süleymaniye'de düzenlenen mitingde konuştu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:38
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
 " IRAK İLE İKİ İYİ KOMŞU OLMAK İSTİYORUZ"

Barzani, 2003 yılından sonra demokratik, federal bir Irak kurmaya karar vediklerini ama bugün Irak'ta mezhebi bir yönetim hakim olduğunu ifade ederek, "Referandum, uluslararası camianın başlıca gündemi olmuştur. Referandum Kürdistan halkının kararıdır, birkaç partinin değil. Ulusal konularda Kürdistan halkı olarak biriz, tek partiyiz. Referandum, kutsal bir amaca ulaşmak için bir araçtır; O da bağımsızlıktır. Referandum, dünyanın sonu değil. Kürdistan halkının, geleceğine karar vermesi engellenemez. Referandumu kabul etmemenin anlamı şudur; Haklarınızı tanımamak. 2003 yılında Bağdat’a dönerek büyük bir hata yaptık. Gördük ki Bağdat’ta sadece simalar değişmiş. İnkar kültürü aynı kalmıştı. Referandumu kabul ederlerse 1-2 yıl boyunca Bağdat'la diyaloglarımızı sürdürürüz sonra 'Allah'a emanet olun' deriz. Kürtlerle, Kürdistan'ın her zaman güçlendiğine inanmışımdır. Ancak, bugün bu inancım kat kat arttı. Tek garantimiz referandumdur. Irak ile iki iyi komşu olmak istiyoruz" diye konuştu. 

"KERKÜK'ÜN MUSUL'DAN FARKI KALMAZDI"

Erbil'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ise referandumun, bağımsızlık hedefine ulaşmak için bir araç olduğunu, referandumu yapmalarının ertesi gün bağımsızlık ilan edecekleri anlamına gelmediğini ifade ederek, "Her hangi bir konuda garanti almış değiliz. Bana göre referandum konusu olduğundan fazla büyütüldü. Bizim için Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan bütün oluşumların haklarını korumak çok önemlidir. Peşmerge güçleri olmasaydı, Kerkük’ün Musul’dan farkı kalmazdı. Referandum sınırları belirlemek için değil, halkın görüşünü yansıtmak içindir. Özellikle Kerkük, birlikte yaşamın şehri olmalıdır. Kerkük’ü DEAŞ'ın teröristlerinden koruyan Peşmerge güçleriydi.  Sınır meselesini, Bağdat’la diyalogla çözmek istiyoruz. Bağdat’tan umudumuzu kestiğimiz için, DEAŞ'tan önce referandum kararı almıştık. Irak anayasadan çok bahsediyor ancak sadece işine geleni uyguluyor. İş bize gelince anayasayı öne sürüyorlar" dedi.
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