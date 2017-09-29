Barzani PKK Kartını mı Oynadı? Kuzey Irak'ta 1 Şehit 3 Yaralı

Kuzey Irak'ta yapılan "Bağımsızlık Referandumu" sonrası, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin, Türkiye'ye karşı PKK kartını kullandığı değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Bağımsızlık Referandumu'na yönelik tavındığı sert tavır ve ekonomik ambargo girişimleri, Barzani yönetimi tarafından terör kartı ile karşılık buldu.

Kanamasi bölgesinde bulunan Türk üssüne, terör örgütü PKK militanları saldırdı. Meydana gelen saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

REFERANDUM SALDIRISI!

Terör uzmanları yapılan bu saldırının Peşmerge güçlerinin göz yumması ile ancak mümkün olacağını değerlendirirken, bu tür saldırıların son dönemlerde artmasınından endişe duyduklarını ifade etti.

Türkiye ile her sürtüşmesinde, terör örgütü PKK kartını kullanan Mesut Barzani, yıllardır kendisine ait bölgedeki PKK kamplarına göz yumuyor. Daha önce de terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'la basın toplantısı düzenleyecek kadar ileri giden Mesut Barzani'nin, Türkiye'deki Kürtleri bölmek için siyasi parti kurdurttuğu da biliniyor...