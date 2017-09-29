Galeriler Videolar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102781
ALTIN
147.486
DOLAR
3.5587
STERLİN
4.7624
EURO
4.2027
İrem Derici sahnelere ne zaman dönüyor?
İrem Derici sahnelere ne zaman...
SGK'dan müjde! Prim borçları için açıklanan tarih uzatıldı...
SGK'dan müjde! Prim borçları için...
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...

Barzani PKK Kartını mı Oynadı? Kuzey Irak'ta 1 Şehit 3 Yaralı

Kuzey Irak'ın Kanamasi bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne PKK militanları tarafından saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen haberlere göre 1 şehit 3 yaralımız var.

29 Eylül 2017 Cuma 10:54
Barzani PKK Kartını mı Oynadı? Kuzey Irak'ta 1 Şehit 3 Yaralı

Kuzey Irak'ta yapılan "Bağımsızlık Referandumu" sonrası, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin, Türkiye'ye karşı PKK kartını kullandığı değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Bağımsızlık Referandumu'na yönelik tavındığı sert tavır ve ekonomik ambargo girişimleri, Barzani yönetimi tarafından terör kartı ile karşılık buldu.

Kanamasi bölgesinde bulunan Türk üssüne, terör örgütü PKK militanları saldırdı. Meydana gelen saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

REFERANDUM SALDIRISI!

Terör uzmanları yapılan bu saldırının Peşmerge güçlerinin göz yumması ile ancak mümkün olacağını değerlendirirken, bu tür saldırıların son dönemlerde artmasınından endişe duyduklarını ifade etti.

Türkiye ile her sürtüşmesinde, terör örgütü PKK kartını kullanan Mesut Barzani, yıllardır kendisine ait bölgedeki PKK kamplarına göz yumuyor. Daha önce de terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'la basın toplantısı düzenleyecek kadar ileri giden Mesut Barzani'nin, Türkiye'deki Kürtleri bölmek için siyasi parti kurdurttuğu da biliniyor...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Eylül Cuma günü Cuma günü mesajları oku paylaş
29 Eylül Cuma günü Cuma günü mesajları oku paylaş
Türk Dilenciler Suriyeli Kılığında!
Türk Dilenciler Suriyeli Kılığında!
Son Dakika ... 117 Muvazzaf Askere 45 ilde FETÖ Operasyonu !
Son Dakika ... 117 Muvazzaf Askere 45 ilde FETÖ Operasyonu !
Balıkesir'de erkek cesedi bulundu kimliği açıklandı mı? Kimdir?
Balıkesir'de erkek cesedi bulundu kimliği açıklandı mı? Kimdir?
Son Dakika ... Can Dündar kırmızı bülten ile aranıyor !
Son Dakika ... Can Dündar kırmızı bülten ile aranıyor !
Başbakan Yıldırım: Türkiye referandumu yok hükmünde görmektedir
Başbakan Yıldırım: Türkiye referandumu yok hükmünde görmektedir
Darbeci Albay Gazneli: 'Ben verilen emirleri uyguladım'
Darbeci Albay Gazneli: 'Ben verilen emirleri uyguladım'
Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan çok konuşulan yaz saati uygulaması açıklaması geldi
Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan çok konuşulan yaz saati uygulaması açıklaması geldi
FETÖ, Deniz Baykal'ın yatak odasına sızmış!
FETÖ, Deniz Baykal'ın yatak odasına sızmış!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim