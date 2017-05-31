Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!

SAMSUN'da 6 gün önce aralarında çıkan kavgada 27 yaşındaki Cemalettin Seren'i tabancayla bacaklarından vurarak öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Gökhan E., polis tarafından gözaltına alındı.



Olay 6 gün önce İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kavak İlçesi'nde bir okulda hizmetli olarak çalışan Cemalettin Seren ile işsiz olan Gökhan E., bir süre önce kavga etti. Aralarındaki kavga nedeniyle arkadaşlarının da araya girmesiyle barışmak için İlkadım İlçesi Cedit Parkı'nda buluşan Cemalettin Seren ve Gökhan E. arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökhan E. üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp Cemalettin Seren'i bacaklarından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı Seren, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan iki gün sonra öldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi dün İlkadım İlçesi Saadet Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, "Daha önce kavga etttik. Bu konuyu konuşup barışmak için haberleşip parkta buluştuk. Konuşurken tartışma çıktı ve elini beline atınca beni vuracağından korkup ben tabancamı çıkarıp ayaklarına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan Gökhan E. bugün adliyeye sevk edildi.