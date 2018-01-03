Barışmak için çağırdığı kız arkadaşını öldürdü !

Karaman'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Yaşanan felaketin saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldiği öğrenildi.Durmuş T., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı.

İddia edilen bilgilere göre Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kadına 3 el ateş etti. Mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ceyda Açan bulunduğu yere yığıldı. Zanlı Durmuş T. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayy yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.