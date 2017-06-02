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Barbaros Şansal'a Saldıranlara 5 Yıl Hapis İstemi

 ÜNLÜ modacı Barbaros Şansal'ı Atatürk Havalimanı'nda darp ettiği iddia edilen 12 şüphelinin 5 yıl 4'er aya kadar hapisleri istendi. 

02 Haziran 2017 Cuma 12:20
Barbaros Şansal'a Saldıranlara 5 Yıl Hapis İstemi

Yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı hakkında gözaltı kararı verilen Ünlü Modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Barbaros Şansal'ı darp ettiği iddia edilen 12 şüphelinin "Basit  Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1'er yıldan, 5 yıl 4'er aya kadar ayrı ayrı hapislerini talep etti.  

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2 Ocak günü gerçekleşen olay şöyle oldu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barbaros Şansal hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama) maddesi uyarınca gözaltı karar verdi.  Şansal 2 Ocak 2017 günü KKTC'den uçak ile 22.50'de Atatürk Havalimanı'na getirildi ve uçaktan indirilerek, ekip otosuna bindirileceği esnada Atatürk Havalimanı'nda yer hizmeti sağlayan 'TGS' isimli şirket personeli tarafından darp edildi. Personel, ayrıca Şansal'a tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. 4 Ocak 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Barbaros Şansal'ın üzerindeki yaralanmaların basit müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildi. 

ŞÜPHELİLER: PAYLAŞIMLARI GURURUMUZA DOKUNDU

12 şüpheli ise ifadelerinde suçlamaları reddetti. Şüpheliler, Şansal'ın paylaşımlarının gururlarına dokunduğunu, kendisine bunun sebebini sormak için yaklaştıklarını ancak kesinlikle fiziki müdahalede bulunmadıklarını söyledi.  

 ŞANSAL: KALABALIĞIN TEKMELİ, YUMRUKLU SALDIRISINA MARUZ KALDIM 

Soruşturma kapsamında 'müşteki' sıfatıyla ifadesi alınan Barbaros Şansal şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına binaen gözaltı kararı gereğince 2 Ocak 2017 günü KKTC'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildim. Uçakta yanımda bir polis memuru vardı. Beni Atatürk Havalimanı'nda Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına uçağın kapısında teslim etti. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli memurlarca bir araca bindirilmek üzere beraber uçaktan inerken etraftan ben bir kalabalığın olduğunu gördüm. Son iki basamağa geldiğimde havalimanında görevli 2 tane polis memuru kalabalığın önünde duruyordu. Ben tam son iki basamağa geldiğimde bu iki görevli memur kalabalığın önünden çekildi ve o esnada kalabalığın bana saldırısı başladı. Kalabalığın tekmeli ve yumruklu saldırısına maruz kaldım. Ayrıca kalabalık tarafından cinsiyetçi, ayrımcı, sinkaflı küfürleri ve 'Seni öldüreceğiz , buradan çıkamayacaksın' şeklinde tehditlerine maruz kaldım."  

POLİS , BANA 'GÖRDÜN MÜ BOĞULMAK NASIL OLUYORMUŞ' DEDİ 

"Daha sonra orada bulunan kalabalık beni içine çekti ve darp etmeye devam ettiler" diyen Şansal, "Ben can havliyle kalabalığın içerisinden koşarak orada bulunan bir arabaya doğru hamle yaptım ve koşmaya başladım. Fakat o kalabalık beni takip etti. İçlerinden biri üzerime doğru atıldı ve beni yere düşürdü. Yere düştüğümde başımı betona vurdum. Kalabalık orada beni toplu olarak linç etmeye başladı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis beni o kalabalığın içerisinden aldı ve beyaz renkli bir araca bindirdi. Araca bindikten sonra aracın sağ tarafından ben uçaktan inerken kalabalığın önünde bulunan ancak tam ineceğim esnada kalabalığın önünden çekilerek benim darp edilmeme olanak sağlayan havaalanında görevli polis memuru araca bindi. Araca bindikten sonra bana 'Gördün mü boğulmak nasıl oluyormuş' dedi. Ben bunun organize bir saldırı olduğunu anladım. Ayrıca aynı şahıs ayakkabım arbede esnasında kaybolması dolayısıyla bana 'Şimdi sana nalbant mı almamız gerekir?' dedi. Araç A Kapısından geçerek otoparka geçti. Burada yine aynı görevli polis memuru bana bir tutanak uzatarak bunu imzalamamı söyledi. Ben tutanağın ne olduğunu sorduğumda bana 'Yaşanan arbede ile ilgili şikayetçi olmadığına dair bir tutanak' dedi. Araçta o esnada yalnızdım. Ben yaşadığım şokun etkisiyle verilmiş olan tutanağı imzaladım. Ancak kendisine gerek linç girişiminde bulunan TGS görevlileri, gerekse Atatürk Havalimanı'nda görevli polis memurlarından şikayetçi olacağımı söyledim. Olay sebebiyle yer hizmeti sağlayan TGS isimli şirket görevlilerinden ve Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarından şikayetçiyim. Ayrıca benim linç görüntülerimi kayıt edip bunu ulusal ve uluslararası basına servis eden polis memurlarından da şikayetçiyim" diye ifade verdi.

ŞÜPHELİLERİN 5 YIL 4'ER AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ 

İddianamede atılı suçu işledikleri belirtilen şüpheliler A.Ç., B.Ş., B.Y., E.E.,F.Ş.Y.,M.T., M.S.,O.Y.,S.Ö., S.T., Y.B., Y.G.'nin  "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1'er yıldan 5 yıl 4'er aya kadar ayrı ayrı  hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse  şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 



Son Güncelleme: 02.06.2017 12:24
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