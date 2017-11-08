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Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!

İstinaf Mahkemesi, yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezasını onadı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:38
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!

Yılbaşı gecesi paylaştığı videoda sarf ettiği sözler nedeni ile hakkında açılan davada karara itiraz eden Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne başvurdu. Bolaç’ın itirazı üzerine, dosya üzerinden yerel mahkemenin kararını inceleyen 2. Ceza Dairesi, sanığın davaya konu videoda sarf ettiği sözlerin Türk milletini aşağılar içerikte olduğunu, eylemin de sosyal medya üzerinden alenen gerçekleştiğinin sabit olduğunu kaydetti.

Yerel mahkemenin hükmünün kanuna ve yasaya uygun olduğunu belirten 2. Ceza Dairesi, sanığın avukatının istinaf başvurusunu esastan reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

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