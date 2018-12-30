Bangladeş’te milyonlar sandık başında 

Deniz Kılınç () – Bangladeş’te ‘kısıtlayıcı seçim ortamı’ anlaşmazlığının ardından milyonlarca kişi yeni meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Yerel saatle sabah 08:00’de başlayan seçimlerde, Bangladeş Avami Birliği’nin (AL) öncülük ettiği Grand Alliance ittifakı ve muhalefet Bangladeş Ulusal Partisi’nin (BNP) öncülük ettiği muhalefet ittifakın yarıştığı seçimlerde ülke genelinde 104 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı belirtildi.

Daily Star gazetesi, ülke genelinde süren şiddet eylemlerini önlemek adına aralarında polislerin de olduğu yaklaşık 600 bin güvenlik görevlisinin görev alacağını; seçimler süresince ülke genelinde mobil internet erişiminin yerel saatle Pazar gecesi saat 24:00’e kadar kısıtlanacağını duyurdu.

AL üyesi Jahidul İslam, oylamanın Badda kentinde ‘şenlik’ ortamında gerçekleştiğini belirtirken; “Badda, Avami Birliği’nin güvenli bir limanıdır. Kazanmayı umuyorum” dedi.

ÜLKE GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Toplam 16 insani yardım vakfının, Bangladeş yönetimini ’sivil toplum, muhalefet ve medya üzerinde baskı kurmakla’ suçlamasının ardından, ülke genelindeki seçim kaynaklı şiddet eylemleri kapsamında 10 Aralık’tan bu yana en az beş kişinin öldüğü ve 2 bin 682 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İnsani yardım kuruluşlarından oluşan grup, konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu saldırılar, Bangladeş’te oy kullanan kişilere korku salmak amacıyla yapılıyor” ifadesini kullandı.

Baş seçim yetkilisi olan Nurul Huda, güvenlik güçlerine söz konusu seçimler kapsamında ‘bütün güçleriyle’ önlem alma çağrısında bulunurken, başkent Dhaka’da yaptığı bir basın açıklamasında, “Seçim zamanı süresince herhangi bir ihmalkârlık veya güvenlik eksiği tespit ettiğimiz takdirde söz konusu kişiler üzerinde adli işlem başlatacağız” dedi.