BALYOZ HAKİMİNİN 15 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ...

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Şengüler YEŞİL / İSTANBUL

Balyoz Davası'na bakan üye hakim tutuklu sanık Ali Efendi Peksak'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcının mütalaasının ardından söz alan sanık Peksak, "Tutukluluğumun 830. günündeyim. Somut olarak 'Şu eylemi yaptın' denilmedi. Toplanacak delil yoktur. Savcı, hakkımda kaçacak olacağım şüphesiyle tutukluluğumun devamını istedi. Kaçacak olsam hakkımda 2014 yılında soruşturma olduğunda kaçardım. Suç işlemedim ki, kaçayım. Kendimden eminim. Pasaport bile almadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SANIK PEKSAK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Çağlayan'da bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmada tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile şikayetçi CHP eski milletvekili Dursun Çiçek hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer, Sanık Peksak'ın en son Kocaeli Hakimi olarak görev yaptığını, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock sistemine toplamda 26 bin 224 kez bağlandığının belirlendiğini ifade etti. ByLock programına örgütün talimatıyla dahil olduğu tespit edilen sanığın örgütün yer altına çekildiği 17-25 Aralık sürecinden sonra da gizlilik içerisinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlatılan mütalaada, ByLock üzerinden paylaşıldığı bilinen bir kısım örgütsel toplantı ve organizasyonların düzenlenmesiyle ilgili mesajlaşmalar ile 2014 yılının Ekim ayında yapılan HSYK seçimlerine örgütün desteklediği sözde bağımsız adaylara verilecek oyların hesaplanması ve bu adaylara oy toplanması planlamalarına ilişkin konuşmalara dahil olarak örgüt üyeliğini devam ettirdiği ifade edildi. Mütalaada terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm Anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğu, sanığın da özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atandığı ve örgütün yargı ayağı uzantısı tarafından gerçekleştirilen kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen sahte, hukuka aykırı delillere dayanan kurgu yargılamanın sanığın da içinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından gerçekleştirildiği, sanığın davanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, bu süreçte bir çok hukuksuzluğa imza attığı, birçok mağduriyete sebebiyet verdiği vurgulandı. Sanığın örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen mütalaada, sanık Peksak'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi ile tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.



DURSUN ÇİÇEK: SANIĞUN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM

Şikayetçi Dursun Çiçek de mütalaaya katıldığını belirterek, "Bu sanığın 15 Temmuz'a gelen süreçte şahsım dahil Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ karşıtı askerlerin tasfiyesinde görev aldığı sabittir. Hakkımda birbiriyle aynı olan 52 kez tutukluluğa devam kararı verilmiştir. Sanığın adil yargılanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Balyoz kumpas davasında adımın sadece bir dijital listede geçmesi nedeniyle acımasızca 16 yıl hapis cezası verildi. Bu kararı her yerde savunmuş savunmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLEMEDİM Kİ KAÇAYIM. KENDİMDEN EMİNİM"

Sanık Ali Efendi Peksak da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istediğini belirterek, "Mütalaa iddianamenin kopyasıdır. Tutukluluğumun 830. günündeyim. Somut olarak 'Şu eylemi yaptın' denilmedi. Toplanacak delil yoktur. FETÖ/ PDY'nin terör örgütü olduğuna dair kesinleşmiş bir delil yoktur. Savcı, hakkımda kaçacak olacağım şüphesiyle tutukluluğumun devamını istedi. Kaçacak olsam hakkımda 2014 yılında soruşturma olduğunda kaçardım. Suç işlemedim ki kaçayım. Kendimden eminim. Pasaport bile almadım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tanık beyanları, kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanık Ali Efendi Peksak'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı Ocak ayına erteledi.

DURSUN ÇİÇEK: HUKUK VE ADALETİN GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ. ŞİKAYETÇİYİM

Duruşmanın ardından konuşan Dursun Çiçek, "Mütalaaya katıldık. Mütalaa tabii ByLock görüşmeleri, tanık ifadeleri ve diğer deliller dikkate alındığında savcı en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Balyoz sürecinde hakim olarak görev yapan sanığın bize karşı ne kadar kindar davrandığı hatta babalık haklarımızı elimizden alan kararları mahkeme salonunda okuduğuna şahit olduk. O açıdan 15 Temmuz'a gelen süreçte Balyoz Mahkemesi'nin bizleri tasfiye ederek FETÖ'cü militanların önünü açtığını vurguladım. Ve adil yargılanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettik. Sanık mütalaaya karşı savunma için süre istedi. Ben bu heyetin sanığı en ağır şekilde cezalandıracağına inanıyorum, savcılığın talepleri de bu doğrultuda. Hukuk ve adaletin gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Şikayetçiyim" dedi.

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Dursun Çiçek'in konuşması

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