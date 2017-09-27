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Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li İdris Baluken hakkında, 'Örgüt üyeliği', 'Örgüt propagandası yapmak' ve 'Toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme' suçlarını işlediği gerekçesi ile toplam 11 yıldan 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. 

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:29
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Diyarbakır'daki 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada HDP Diyarbakır Miletvekili İdris Baluken hakkında, 'Örgüt üyeliği', 5 kez ayrı ayrı 'Örgüt propagandası yapmak' ve 4 kez ayrı ayrı 'Toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme' suçlarını işlediğini ileri sürülerek toplam 11 yıldan 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' iddiasıyla açılan dava, suçun yasal unsurları gerçekleşmediği gerekçesi ile düşürülmesi, diğer davalar için ise erteleme ve beraat kararı verilmesi istendi.

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen ancak yapılan itiraz neticesinde 21 Şubat'ta tekrar tutuklanan Baluken, hakkında yürütülen soruşturmaya SEGBİS (Ses ve görüntü bilişim sistemi) üzerinden katıldı. Avutkatları duruşma salonunda hazır beklerken, Baluken'i HDP milletvekilleri Ziya Pir, Nimetullah Erdoğmuş ile HDP’li yöneticiler ve Baluken'in ailesi yalnız bırakmadı.

'Dava hukuki olmaktançok siyasi'

HDP'li Baluken ise davanın hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu savundu. Anayasa ve AİHM sözleşmesine aykırı bir şekilde bir yıla yakın bir süredir tutuklu yargılandığını vurgulayan Baluken, yasama dokunulmazlığı olduğunu vurguladı. Baluken, 2011 yılında Demokratik Toplum Kongresi'nde yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığını ancak 2012 yılında Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından DTK'nın yeni anayasa çalışmaları sebebiyle Meclis'e davet edildiğini öne sürüp bu durumun çifte standart olduğunu ve yargılanmasının Anayasa ihlali olduğunu söyledi. Baluken, somut delillerin olmadığı gerekçesi ile dosyanın düşürülmesini talep ettiğini belirtti.

Müvekkillerinin tahliye edilmesini istediler

Baluken'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir ise, Baluken'in suçlandığı ve dava dosyasına konulan 2 CD'yi adliye personeli dahil kimsenin açamadığı ve müvekkilinin Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmaları dışarıda tekrar ettiği için yargılandığını belirten Yalçındağ, tahliye edilmesini istedi. 

Avukat Mehmet Emin Aktar da, delil yetersizliğine işaret ederek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Erteleme kararı

Avukat savunmaları ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu" gerekçesiyle Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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