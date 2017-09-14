Balıkesir'de Yolcu Trenin Çarptığı Çoban Öldü!

Balıkesir'de meydana gelen feci kazada 63 yaşındaki çoban trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Savaştepe İlçesi'nde, rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isterken yolcu treni çarpan 63 yaşındaki çoban Dursun Kaya, yaşamını yitirdi. Bugün saat 10.30 sıralarında, Savaştepe'nin kırsal Karacalar Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Dursun Kaya, sürüsünü tren rayları üzerinden yolun karşısına geçirdi.

Ardından kendisi de yolun karşısına geçirmeye çalışan Kaya'ya İzmir - Eskişehir seferini yapan 21130 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tren, makinistin ifadesinin alınmasının ardından seferine devam etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.