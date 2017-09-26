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Balıkesir'de Sokak Ortasında Cinayet 6 Yaşındaki Çocuğu Öldürüp Annesini Ağır Yaraladı!

Balıkesir'de kan donduran cinayet haberi sokak ortasında 6 yaşındaki küçük kız çocuğuna kurşun yağdırıp annesinide ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

26 Eylül 2017 Salı 20:25
Balıkesir'de Sokak Ortasında Cinayet 6 Yaşındaki Çocuğu Öldürüp Annesini Ağır Yaraladı!

Balıkesir'de kan donduran cinayet haberi 6 yaşındaki küçük kız çocuğunu öldüren zanllı annesinide ağır yaraladıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Balıkesir'in Edremit İlçesin'de, okul yolunda, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy'u pompalı tüfekle öldürüp, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy'u da yaraladıktan sonra kaçan Mehmet Salik Mumcu polis tarafından yakalandı.

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUM'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırıda torunu ölen, kızı ise yaralanan Ayşe Dişsiz, yüreğinin yandığını söyledi. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır kızı ile birlikte yaşayan Mehmet Salik Mumcu olduğunu belirten Dişsiz, "Kızımın kendisinden ayrılması nedeniyle böyle bir şey yaptı. Dün de evimize taşlı saldırıda bulunmuştu. Polisi aradık. Ancak, onlar gelene kadar kaçtı. Bu kadarını yapacağını ben de beklemiyordum. Oysa, torunum ona 'baba' diyordu. Yaptığından utansın. Torunum canından oldu. Kızım ise hastanede. Onlara bu kötülüğü yapan Mehmet Salik Mumcu'nun hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Son Güncelleme: 28.09.2017 12:28
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