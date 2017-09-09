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Balıkesir Merkez'de Kaza Yaralılar Var

Balıkesir Merekz'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 00:07
Balıkesir Merkez'de Kaza Yaralılar Var

Balıeksir Merkez Maltepe mahallesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken meydana gelen kaza büyük paniğe neden oldu. olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatttı.

Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında dolmuş taksi bir evin bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, U.Ç. yönetimindeki 34 PM 226 plakalı araç, H.Ö. yönetimindeki 10 GV 774 plakalı araç ve H.D. yönetimindeki 10 T 0265 plakalı dolmuş taksi kazaya karıştı. İçerisinde yolcular bulunan dolmuş taksi bir evin bahçesine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuları ve şoförü bulundukları araçtan çıkarırken, yaralıların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. 112 ekipleri bazı yaralıları ayakta tedavi ederken, bazı yaralılar ise hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 09.09.2017 10:25
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