Balıkesir Merkez'fde Çöp Konteyner'ında Bebek Cesedi Bulundu!

Balıkesir'de bir çöp konteynerindeki poşet içinde bebek cesedi bulundu. Karesi ilçesi Gülistan Sokak'ta her gün düzenli olarak çöplerden hurda toplayan Ali Akbalık, çöp bidonunu hurda bulmak için karıştırdığı sırada bir poşeti açınca üzerinde kordonu bulunan yeni doğmuş bebek ölüsü buldu.

Hemen emniyet birimlerine haber veren hurdacı ölü bulduğu bebeği polis ekiplerine teslim etti. Polisin yaptığı incelemede bebeğin yeni doğduğu, poşet içine konularak çöpe atıldığı ve havasızlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçleri bebeği çöp konteynerine atan vicdansızları yakalamak için çalışma başlattı. Bebeği hurda bulmak için karıştırdığı çöp konteynerinde bulduğunu ifade eden Ali Akbalık, "Çöpleri karıştırdığım sırada gözüme poşet çarptı. İçini açtığımda ölü bir bebek olduğunu anladım. Hemen polise haber verdim" dedi.