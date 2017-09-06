Balıkesir'de Uzman Çavuş Şehit Oldu!

Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Uzman Çavuş Emre Çakır Traktörün altında kalarak Şehit düştü Kütahya'da görev yapan Uzman Çavuş Ermre Çakır Bayram inni nedeni ile tatil için geldiği memeleketi Balıkesir'in kepsut ilçesinde traktörün altında kalarak şehit düştü.

Çiftçi olan Anne ve babasına yardım etmek amacı ile girdiği tarlada traktörün altında kalan 24 yaşındaki uzman çavuş Emre Çakır Hayatını kaybetti. anne ve babasının oğullarının ölümü ile yıkılırken şehit Emre Çakır Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak.