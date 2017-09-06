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Balıkesir'de Uzman Çavuş Şehit Oldu!

Balıeksir'de Uzman çavuş şehit düştü.Kütahya'da görev Yapan Uzman Çavuş Emre Çakır (24) Bayram izni için geldiği Balıkesirde şehit düştü.

06 Eylül 2017 Çarşamba 20:04
Balıkesir'de Uzman Çavuş Şehit Oldu!

Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Uzman Çavuş Emre Çakır Traktörün altında kalarak Şehit düştü Kütahya'da görev yapan Uzman Çavuş Ermre Çakır Bayram inni nedeni ile tatil için geldiği memeleketi Balıkesir'in kepsut ilçesinde traktörün altında kalarak şehit düştü.

Çiftçi olan Anne ve babasına yardım etmek amacı ile girdiği tarlada traktörün altında kalan 24 yaşındaki uzman çavuş Emre Çakır Hayatını kaybetti. anne ve babasının oğullarının ölümü ile yıkılırken şehit Emre Çakır Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak.

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Yorumcu 2017-09-06 23:42:15

Bu ne biçim bir haber ! Ne Alaka Şehitlikle Allah rahmet etsin

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