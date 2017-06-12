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Balıkesir'de Tadilat Yapılan Evde Havan Mermisi Bulundu

12 Haziran 2017 Pazartesi 11:17
Balıkesir'de Tadilat Yapılan Evde Havan Mermisi Bulundu

 BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, tadilat yapılan bir evin kümes olarak kullanılan eklentisinin sökümü sırasında, daha önceden çatısına bırakıldığı sanılan patlamamış 60 milimetrelik havan mermisi yere düştü. Polis, havan mermisine imha edilmek üzere el koydu.

Dün saat 17.30 sıralarında, Vehbibey Mahallesi, 13 Nisan Caddesi Aralığı Sokak'taki, tadilat çalışmaları süren kiralık bir evin kümes olarak kullanılan bölümü sökülürken, daha önceden çatıya konulduğu sanılan, 60 milimetrelik bir havan mermisi düştü. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp, yaptıkları incelemede havan mermisinin patlamamış olduğunu belirledi. Olay yerine bomba imha uzmanı ve özel eğitimli bomba arama köpeği istendi. Evde başka patlayıcı madde olup, olmadığının tespiti için 'Mandy' isimli özel eğitimli köpekle de arama yapıldı. Herhangi başka bir patlayıcıya rastlanmadı. Çatıdan düşen havan mermisine ise imha edilmek üzere polis tarafından el konulup, götürüldü.

Havan mermisinin bulunduğu evin kiracısı D.S., "Evin bizden önceki kiracısını arayıp, durumu anlattım. Eşinin antikacı olduğunu, havan mermisini onun kümese koymuş olabileceğini söyledi. Ama beni asıl üzen şey, polisler geldiğinde mahalledeki bir küp dolusu altın sikke bulduğumuz yönündeki söylentiler oldu. Neyseki, polis ekipleri sayesinde olay kısa sürede çözüldü" dedi.



Son Güncelleme: 12.06.2017 11:21
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