Balıkesir'de Silahlı Çatışma Ölü Yaralı Varmı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. çıkan silahlı çatışmada gençlerden biri yaralanırken dieğri ise kısa zamanda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. yaralanan gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki genç arasındaki husumette kan döküldü. Alınan bilgiye göre; Ayvalık merkezde 06 olarak adlandırılan bölgede eski bir fabrikanın arsasında bulunan otopark işletmesinde Murat K. adlı şahıs, tartıştığı Doğuş K. adlı şahıs tarafından silahla ağır yaralandı.Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat. K, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Sırtından vurulduğu öğrenilen Murat K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, zanlı Doğuş K. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.