Balıkesir'de Otomobil Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı Ölü Ve Yaralılar Var!

Balıkesir'de feci kaza meydana geldi. Otomobil ile Kamyon kafa kafaya çarpıştı. ölü ve yaralılar var. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.