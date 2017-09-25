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Balıkesir'de Otomobil Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı Ölü Ve Yaralılar Var!

Balıkesir'de feci kaza meydana geldi. Otomobil ile Kamyon kafa kafaya çarpıştı. ölü ve yaralılar var. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:21
Balıkesir'de Otomobil Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı Ölü Ve Yaralılar Var!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.kaza sonrası polis olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Manyas-Bandırma kara yolunun 2.kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, 16 TJ 082 plakalı özel otomobil, karşı yönden gelen Devlet Su İşlerine ait Muhittin Korkmaz idaresindeki 10 EK 078 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta sürücü Bursa'nın Karacabey nüfusuna kayıtlı Rıdvan Akbaş (59) hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. 

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Rıdvan Akbaş (59) yönetimindeki 16 TJ 082 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun 2. kilometresinde, karşı yönden gelen Muhittin Korkmaz'ın kullandığı DSİ'ye ait 10 EK 078 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi, Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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