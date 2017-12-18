Balıkesir'de korkunç yangın ; 20 yaralı !

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde bir bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangında 20 kişinin dumanlardan etkilendiği ve 8'inin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 5 katlı apartmanın 2’nci katında bilgisayar patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangında, apartmanda bulunan 5'i polis ve itfaiye ekiplerinin yangın sonrası çıkan dumandan etkilendikleri öğrenildi.Gece geç saatlerinde Hamidiye Mahallesi Esko Sitesi’ndeki 20 dairenin bulunduğu 5 katlı B-Blok apartmanının 2’nci katında patlama sesinin duyulduğu ve o daire bulunan bir bilgisayarın patlatığı öğrenildi.

Patlama sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye ekipleri içerisinde 3 kişinin bulunduğu dairenin çelik kapısını kırarak vatandaşları tahliye etti.

Yanan apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.