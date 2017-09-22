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Balıkesir'de kan Donduran Cinayet Ev Arkadaşını Öldürüp Buzdolabına Kilitlediler

Balıkesir'de kan donduran cinayet Tüyler ürperten cinayet haberi balıkesirde meydana geldi birlikte yaşadıkları arkadşaını öldürüp dolaba kilitlediler

22 Eylül 2017 Cuma 21:00
Balıkesir'de kan Donduran Cinayet Ev Arkadaşını Öldürüp Buzdolabına Kilitlediler

Balıkesir'de, İran uyruklu bir kişi, ev arkadaşları tarafından öldürülmüş olarak bulundu. 3 gün buzdolabında sakladıkları cesedi daha sonra gömen katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

EV ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ DİĞER ARKADAŞI BUZDOLABINA SAKLAMIŞ

Kabakdere kırsal mahallesinde 5 gün evvel vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerindeki esrar perdesi polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Cesedin sırtındaki dövmeden harekete geçen ekipler, maktulün İran uyruklu olduğunu tespit etti. Türkiye'de mülteci olarak bulunan S.A'nın (29), ev arkadaşı olan İranlı A.E. tarafından darp edilerek öldürüldüğü, diğer ev arkadaşı M.R.S'nin de cesedi buzdolabında sakladığı belirlendi.

3 GÜN EVDE BEKLETMİŞLER

Polis, zanlıların cesedi 3 gün evde beklettikten sonra, araç kiralayarak, Kabakdere mevkiine gömdüklerini belirledi. Kısmen çürüyen ceset, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıkarıldı. Kısmen çürüyen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyette ifadeleri alınan İran uyruklu katil zanlıları, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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