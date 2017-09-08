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Balıkesir'de iki Kuzeni 12 Yıl Önce Öldüren Katil Zanlıları Canlı Yayında Yakalandı Bakın Kimler Çıktı?

Balıeksirde 12 yıl önce öldürülen 2 kuzen'in katil zanlısı canlı yayında ortaya çıktı. zanlılar tutuklanarak cezavine gönderildi. soruşturma devam ediyor.

08 Eylül 2017 Cuma 20:41
Balıkesir'de iki Kuzeni 12 Yıl Önce Öldüren Katil Zanlıları Canlı Yayında Yakalandı Bakın Kimler Çıktı?

Balıeksir'de 12 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi aralandı. katiller canlı yyaında ortaya çıktı.iki kuzeni öldüren 5 katil zanlısı tutuklandı. olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de 11 yıl önce iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde yaşanan olayda, Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu 4-B sınıfına giden Büşra Karabacak (10) ve kuzeni Tuğçe Yıldırım (10), öğle paydosu için gittikleri evlerinden okula dönerken kaybolmuştu.

İki kızın bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri, köylüler ve yakınları arama kurtarma çalışması başlatırken, kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kız çocuğunun cesetleri evlerine 8 kilometre mesafedeki komşu Çamurlu köyü yakınlarında bir menfezde poşete sarılı olarak bulundu. Cesetlerin tanınmayacak durumda olması sebebiyle fazla inceleme yapılamazken, Büşra'nın tırnaklarında erkek deri örneklerine rastlanmıştı. Yaşanan acı olayın üzerinden tam 11 yıl sonra olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Uzun bir aranın ardından 11 yıllık cinayet dosyasını yeniden aralayan Balıkesir polisi daha önce tüm köyün erkeklerinden toplanan DNA örneklerini yeniden incelemeye gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerin ardından öldürülen kızların tırnak aralarında kalan deri parçalarının DNA'larıyla cinayet zanlıları oldukları iddia edilen S.Y. ve A.Y. kardeşlerin DNA örneklerinin benzerlik gösterdiği iddia edildi.

Bunun üzerine operasyona start veren polis S.Y.'yi Bergama'da kardeşi A.Y.'yi ise Dikili'de sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alıp Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler S.Y. ve A.Y. ye yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen biri bayan 3 kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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