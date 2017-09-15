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Balıkesir'de Feci Kaza Ölü Ve Yaralılar Var!

Balıkesir'de feci kaza meydana geldi. kaza sonrası ortalık kan gölüne döndü. ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

15 Eylül 2017 Cuma 22:15
Balıkesir'de Feci Kaza Ölü Ve Yaralılar Var!

Balıkesir'de feci kaza meydana geldi. kaza sonrası ortalaık karıştı. yapılan ilk incelemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.polis kaza ile ilgili sorulturma  başlattı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Nurettin Karagöz'ün kullandığı 10 R 6419 plakalı kamyonet, Kepsut Mezbahanesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Karagöz yaşamını yitirdi, Mustafa Tosun ve Onur Koç yaralandı. Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tosun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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