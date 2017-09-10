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Balıkesir'de Feci Kaza Ölü Ve Yaralı Var!

Balıkesir Çanakkale yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi kayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralandı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

10 Eylül 2017 Pazar 21:54
Balıkesir'de Feci Kaza Ölü Ve Yaralı Var!

Balıkesir çanakkale yolu üzerinde meydana gelen feci akzada bir kişi hayatını kaybetti. bir kişi ise yaralandı. polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yenice İlçesi'nde, motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Yenice-Balıkesir Otoyolu Çan Yolu çıkışında meydana geldi. İddialara göre, otoyoldan Yenice istikametine dönmek isteyen Yılmaz Çorak (50) yönetimindeki 17 TK 015 plakalı otomobil, Çan'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf Kocabaş yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosikletin hızla çarptığı otomobilde sürücünün yanında oturan 40 yaşındaki Alaattin Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kocabaş ise, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kocabaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Çordak ise, kazayı yara almadan atlattı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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