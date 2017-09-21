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Balıkesir'de Feci Kaza Çok Sayıda Yaralılar Var!

Balıeksirde Feci kaza meydana geldi. ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. polis jkaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

21 Eylül 2017 Perşembe 20:34
Balıkesir'de Feci Kaza Çok Sayıda Yaralılar Var!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen feci akzada çok sayıda yaralı meydana geldi. kaza sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlstt.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması neticesinde yaşanan kazada 11’i öğrenci 21 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.15 sıralarında İzmir Çanakkale Karayolu’nun Olive City Kavşağı yakınlarında Edremit’in Akçay Mahallesi’nden hareket eden T.A. idaresindeki 10 M 15097 plakalı yolcu minibüsü ile Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinden hareket eden M.S. idaresindeki 10 M 15024 plakalı yolcu minibüsü aynı yönde giderken çarpıştı.

10 M 15097 plakalı minibüs yolcu almak için yolda durunca onu takip eden 10 M 15024 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüslerde bulunan 11’i öğrenci 21 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Durumları ciddi olan 10 yaralı ambulanslar ile Edremit Devlet ve Özel Körfez Hastanelerine sevk edildi. Kaza sonrasında İzmir Çanakkale Karayolu’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Tolga Emre yönetimindeki 10 M 15024 plakalı minibüs, Akçay Mahallesi yakınlarında yolcu almak için duran Mehmet Sait idaresindeki 10 M 15097 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada aralarında okullarına gitmek üzere minibüslere binen ortaokul ve lise öğrencilerinin de bulunduğu 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Şu an için 29 yaralı Edremit Devlet Hastanesine, 12 yaralı da Özel Körfez Hastanesine kaldırıldı. 16'sı 18 yaşın altında olan yaralıların görünüş itibarıyla hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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