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Balıkesir'de Erkek Cesedi Bulundu Kimliği Açıklandımı?Kimdir?

Balıkesir'de bir erkeğe ait olan Cesed bulundu. Jandarma tarafından Adli Tıp Kurumuna götürülen Cesedin kime ait olduğu orada ortaya çıkıcaktır.

28 Eylül 2017 Perşembe 21:50
Balıkesir'de Erkek Cesedi Bulundu Kimliği Açıklandımı?Kimdir?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Erkek cesedi kan dondurdu. kimliği henüz tespit edilemeyen Cesedin kime ait olduğu yapılacak olan otopsi raporundan sonra kesinlik kazanacaktır.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve iki çocuk babası 60 yaşındaki Z.K.'den geçen Cuma gününden itibaren haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalar sırasında vatandaşlar, Z.K.'nin evinin yakınlarındaki ormanlık alanda 2 ayak ve vücut parçaları bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevrede yaptığı araştırmadan sonra cesedin kimliğini belirlemek için parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Bulunan cesedin kime ait olduğu ve nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Bu arada Z.K.'ye ait olduğu iddia edilen koyunların 12'sinin Taşkesiği Mahallesi'nde, 8'inin de dağlık alanda bulunduğu belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürüyor.

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