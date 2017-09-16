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Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Can Kaybı Varmı yokmu!

Balıeksir'de deprem büyük paniğe neden oldu. Edremit körfezinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem büyük kokru yarattı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 22:43
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Can Kaybı Varmı yokmu!

balıkesirde deprem korkuttu. edremit körfezinde meydana gelen 4.2 bvüyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Edremit Körfezi açıklarında bugün saat 11.12'de, yerin 13.5 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinde pek hissedilmeyen depremin herhangi hasara da yol açmadığı belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin, Ege Denizi açıklarında meydana geldiğini ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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