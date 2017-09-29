Galeriler Videolar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102908
ALTIN
146.698
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7745
EURO
4.2018
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22...
Sınırda hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı!
Son Dakika
Sınırda hain saldırı: 1 şehit...
İrem Derici sahnelere ne zaman dönüyor?
İrem Derici sahnelere ne zaman...
SGK'dan müjde! Prim borçları için açıklanan tarih uzatıldı...
SGK'dan müjde! Prim borçları için...
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...

Balıkesir'de 3 Kişi Başından Vurularak Öldürüldü Kimlikleri Açıklandı'mı?

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yol kenarında üç erkek cesedi bulundu?Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken cesetlerin kimlikleri henüz açıklanmadı?

29 Eylül 2017 Cuma 21:03
Balıkesir'de 3 Kişi Başından Vurularak Öldürüldü Kimlikleri Açıklandı'mı?

Balıkesir'in bandırma ilçesinde üç erkek cesedi bulundu. polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken cesetlerin kimlere ait olduğu henüz netlik kazanmadı. polis soruturması devam ediyor.

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 2'si araç içerisinde, biri yanında, 3 kişi, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti.

Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tebspit etti. Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, öldürülen kişilerin kimlik tespitini belirleyip, şüpheli ya da şüphellierin yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir Merkez'fde Çöp Konteyner'ında Bebek Cesedi Bulundu!
Balıkesir Merkez'fde Çöp Konteyner'ında Bebek Cesedi Bulundu!
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!
Yahya Acar silah arkadaşı Ömer Halisdemir'e komşu oldu !
Yahya Acar silah arkadaşı Ömer Halisdemir'e komşu oldu !
Sınırda hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı!
Sınırda hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı!
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na silahlı saldırı ! İsmail Özşanlı kimdir
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na silahlı saldırı ! İsmail Özşanlı kimdir
Minik öğrencilerden duygulandıran hareket ! Atatürk büstüne şemsiye tuttular
Minik öğrencilerden duygulandıran hareket ! Atatürk büstüne şemsiye tuttular
29 Eylül Cuma günü Cuma günü mesajları oku paylaş
29 Eylül Cuma günü Cuma günü mesajları oku paylaş
Türk Dilenciler Suriyeli Kılığında!
Türk Dilenciler Suriyeli Kılığında!
Barzani PKK Kartını mı Oynadı? Kuzey Irak'ta 1 Şehit 3 Yaralı
Barzani PKK Kartını mı Oynadı? Kuzey Irak'ta 1 Şehit 3 Yaralı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim