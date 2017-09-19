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Balıkesir'de 12 Yıl Önce Öldürülen İki Kuzen Cinayetinde Flaş Gelişme Zanlılar Kaç Yıl Ceza Aldı?

Balıkesir'de 12 yıl önce iki kuzenin vahşice katledilmesi sonrası açılan dosyası cinayet zanlısı olarak tutuklanan zanlılar kaç yıl ceza aldı?

19 Eylül 2017 Salı 21:58
Balıkesir'de 12 Yıl Önce Öldürülen İki Kuzen Cinayetinde Flaş Gelişme Zanlılar Kaç Yıl Ceza Aldı?

Balıkesir'de 12 yıl önce öldürülen iki kuzen cinayetinde falaş gelişme

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 10 yaşındayken cinayete kurban giden teyze kızları Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 11 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. ve Murat E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Savaştepe Adliyesine sevk edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Murat E, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklandı. Duruşmaya katılan ve sonrasında açıklama yapan Karabacak ve Yıldırım aileleri ise 11 yıl sonra da olsa suçluların cezalarını çekmesinin, acılarını biraz hafifleteceğini söyledi. Savaştepe'de 2006 yılında ölü bulunan teyze kızları Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın katil zanlısı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli, 8 Eylül'de İzmir'de gözaltına alınmıştı.

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