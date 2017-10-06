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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur İstifa mı Etti!Yerine Kim Gelecek?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur İstifa mı Etti!Yerine Kim Gelecek?Hakkında ortaya atılan İstifa İddiaları Doğrulandı mı?Neden istifa etti?

06 Ekim 2017 Cuma 22:21
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur İstifa mı Etti!Yerine Kim Gelecek?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur divan başkanlığı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı genel kurul Çukurambar'da bir otelde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ardından yeni meclis başkanını seçmek için toplanan genel kurula başkanlık yapan Başkan Uğur, yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı. Ülke yönetiminde yerel yönetimlerin önemine değinen Başkan Uğur şöyle konuştu: "Ülkelerin yönetiminde yerel yönetimler çok önemli bir yer tutar. Özellikle demokratik ülkelerde yerel yönetimler, yönetimin temeli ve demokrasinin okulu kabul edilir.

İleri demokrasinin ölçüsü sayılan yönetime katılma ve temsilin sağlanması yerel yönetimlerde büyük oranda gerçekleşir. Yerel yönetimlerin iyi hazırladıkları projeler mutlaka başarılı olmuştur. Halk yerel projeleri daha gönülden destekler ve başarılı olması için gereken katkıyı sağlar. Halk bu projelerin kendisi için faydalı olacağını bilir. Hem önemli hem de büyük bir güçtür yerel yönetimler. TBB de belediyelerin menfaatlerini korumak, gelişmelerine yardımcı olmak için kurulmuş kuruluşlardır. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği olarak yeni başkanımızı seçiyoruz,

görev alacak başkana şimdiden başarılar diliyorum." Konuşmasında iki dönem TBB Başkanlığı yapan ve görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'a da yer veren Başkan Uğur, "Uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış olan aynı zamanda TBB'ye iki dönem başkanlık yapmış ve Dünya Belediyeler Birliği'nde de iki dönem başkanlık yapan, bu görevlerinden istifa eden çok değerli Başkanımız Kadir Topbaş'a da buradan saygılarımızı hürmetlerimizi sunuyoruz. Kadir Bey hakikaten İstanbul'un birçok hizmetinde bulunmuş, İstanbul halkının sevgisini saygısını kazanmış bir kişi. Bundan sonraki hayatında da sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

ÖZHASEKİ: 2030'A KADAR 500 BİN BİNAYI YIKIP YENİDEN YAPMAK İSTİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın belediyelere yönelik gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. Toplantıda belediye başkanlarının, belediye hizmetlerinde yapmış olduğu proje, kentsel dönüşüm ve faaliyetlerine de değinen Özhaseki, ardından Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü tarafından patlayıcı döşenerek hasar gören vatandaşların evlerinin yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özhaseki, devletin yaraları sardığına işaret ederek, "Vatandaşın evi yıkıldıysa o evleri vermek bizim borcumuzdur. 25 bin ev yapılıyor bir kısım evleri teslim ettik, bir kısım evler 1-2 ay sonra teslim ediliyor.

En geç 5-6 ay sonra evler orada teslim edilmiş olacak" dedi. Kayyumların atanmasından önce belediyelerde istihdam edilen personelin yüksek maaşlarla çalıştırıldığını ve terör örgütü PKK'ya para ve malzeme yardımında bulunduklarını hatırlatan Özhaseki, "Parklarda kimse çalışmayacak ama siz 130 kişiye maaş ödeyeceksiniz, o maaşları daha ellerine vermeden de alıp dağa göndereceksiniz. Belediyelerin depoları lojistik üs olarak kullanılacak. Araçları teröristlerin emrine girecek. Ne yapalım bunları seyir mi edelim" şeklinde konuştu. Özhaseki, hedeflerinin 2030'a kadar yılda 500 bin binayı yeniden yıkıp yapmak olduğunu, bunu yapabilecek güçte olduklarını belirterek İstanbul'dan bir pilot bölge seçerek 2018'de çalışmaların başlayacağını, bakanlık olarak dönüşüm noktasında belediyelere bu yönde destek olacaklarını söyledi.

YENİ BAŞKAN AKYÜREK

Özhaseki'nin konuşmasının ardından yapılan seçimde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TBB'nin yeni başkanı oldu.

İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde divan başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi. Gazetecilerin sorusu üzerine Uğur, şahsıyla ilgili sürekli bir haber dolaştığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu haberler, aslı olmayan yalan, nereden üretiliyorsa üretilip servis edilen haberler. Ben Cumhurbaşkanımızla dün de bir görüşme yapmadım, ama maalesef bütün kanallarda, alt yazılarda, yapılan konuşmalarda istifa ile ilgili birçok spekülasyonlar oluyor.

Patimizin sözcüsü Mahir Ünal'ın yapmış olduğu açıklama ve benim basına yapmış olduğum yazılı açıklamayla biz Cumhurbaşkanımız, partimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 17 yıldır kutlu yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım, halkımın hizmetindeyim. Asılsız haberler çıkıyor, bunların hiçbirine itibar edilmemesini istiyorum. Hanıma bile inandıramıyoruz, hanım diyor ki 'neden söylemiyorsun?' Ankara'ya geldim, ama Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı."

Son Güncelleme: 06.10.2017 23:31
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