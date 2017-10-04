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Balıkesir Belediye Başkanı Uğur meydan okudu: İstifa etmem, görevden alın

AK Parti'li belediyelerde büyük kriz yaşanıyor... İsmi, istifası istenen başkanları içinde olduğu öne sürülen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, alınan bilgiye göre istifa etmek yerine görevden alınmayı talep etti. İstifası istendiği iddia edilen belediye başkanlarından son olarak Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa etmişti.

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:28
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur meydan okudu: İstifa etmem, görevden alın

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan olaylar silsilesinde son olarak Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş önceki gün istifa etti. İstifası istendiği iddia edilen belediye başkanlarının arasında ismi geçen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, alınan bilgilere göre istifa etmesi isteniyorsa görevden alınması gerektiğini söyledi.

Daha önce AK Parti’de genel başkan yardımcılığı da yapan Uğur’un, partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam edeceği de iddialar arasında yer alıyor. 

Bu arada kongre sürecinde göreve devam etmeyecek bazı il başkanlarının da istifalarının alınmasına devam ediliyor. Önceki gün Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanları istifa ettirildi.

Son Güncelleme: 04.10.2017 10:03
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