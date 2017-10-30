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Balıkesir Belediye Başkanı'da İstifa Etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları listesinde yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, gözyaşları içinde istifa ettiğini açıkladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:19
Balıkesir Belediye Başkanı'da İstifa Etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifa etmelerini istemesi, günlerdir gündemden düşmüyor. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından, bugün de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bırakmazlarsa bedeli ağır olur" açıklamasının ardından Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, görevinden istifa ettiğini açıkladı ve görevini bıraktığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı.

Son Güncelleme: 30.10.2017 17:34
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