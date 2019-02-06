BAKIRKÖY SAHİLYOLU'NDAKİ 'YARIŞ' KAZASI KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen ve Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy Sahilyolu'nda dün makas atarak yarıştığı ileri sürülen otomobiller nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen bir otomobil seyir halinde olan taksiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kopan parçalar yola savrulurken, kaza yerinden toz bulutu yükseliyor. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdururken, çevredekiler kaza yerine doğru koşuyor.



Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Seyir halinde olan araçlar

-Kaza anı

-Otomobilin taksiye çarpması

-Kopan parçaların yola savrulması

-Kaza yerinden yükselen dumanlar

-Çevredekilerin kaza yerine doğru koşmaları

(dhafeed)

