BAKIRKÖY'DE HDP MİTİNGİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İbrahim MAŞE-İSTANBUL

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bakırköy'de 'Barış, Emek ve Adalet Mitingi' düzenledi. Mitinge HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli de katıldı.

Bakırköy Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mitinge katılmak isteyenler kurulan arama noktalarında üzerleri aranarak alana alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli mitingte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından miting sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Mitinge gelenler

-Polis noktasında üzeri arananlar

-Mitinge katılanlar

-Temelli'nin konuşmasından detay

-Genel ve detaylar

