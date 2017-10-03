Bakanlıklarda FETÖ Operasyonu: 141 kişi hakkında gözaltı kararı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar tüm yurtta devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'da bu operasyonlardan nasibini aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, örgütün kamu kurum ve kuruşlardaki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 121, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 5'i aktif görevde, 137'si daha önce ihraç edilen kişiler olduğu belirtildi.