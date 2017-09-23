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Bakanlar Kurulu sonrası Barzani'ye son çağrı : 'İptal edin ! '

Ankara'daki Genel Kurul Toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ , gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.Bozdağ 25 Eylül yapılması beklenen referandum içinde Barzani'yi son kez uyardı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 02:33
Bakanlar Kurulu sonrası Barzani'ye son çağrı : 'İptal edin ! '

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 2 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ şunları söyledi:

BÜTÜN TEDBİRLER KONUŞULDU

“MGK’da Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin aldığı referandum değerlendirilmiştir. Konu bütün boyutlarıyla, alınabilecek her türlü tedbir masaya yatırılmıştır. Bakanlar Kurulu’na da bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bakanlar Kurulu MGK’daki tavsiyeleri gözetmek suretiyle referandum bütün yönleriyle değerlendirilmiştir. Referandumun olması halinde Türkiye ne tür terdbirler alacaktır bunlar bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Bu referandum gayri meşru bir referandumdur. Türkiye bu konudaki tavrını baştan beri net ve açık şekilde ortaya koymuştur. Milli güvenliğe doğrudan tehdittir. Irak’ın toprak bütünlüğüne doğrudan bir tehdittir, bölgenin barışına istikrarına güvenliğine yeni sıkıntılar doğurmaya da adaydır. Bu açıdan da referandum bölgedeki huzursuzluğu daha da artıracak pekçok güvenlik riskleri ortaya çıkarabilecektir. Yaptıkları hesapların büyük bir kısmı kendilerine daha büyük problem olarak dönecektir.

SAĞDUYU İLE KARAR VERİLMELİ


Bu referanduma Türkiye karşı olduğu gibi komşu ülkelerinde tamamı karşıdır. Uluslararası toplum karşı. Bölgede itilaflı konular var, bugüne kadar çözüme kavuşturulmamıştır. O nedenle tartışmalı bölgelerin referanduma dahil edilmesi de vahim bir hata ve yanlıştır. Türkiye olarak son bir kez daha Irak Kürt Bölgesel Yönetimine çağrıda bulunuyoruz: Aklı selim ile hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin, referandumu iptal edin. Bölgenin hayrına olan iptal etmektir. Bu duygusallıkla götürülecek konu değildir, sağduyu ile karar verilmelidir. Umarız ki bu referandumu iptal ederler, bölgede daha büyük huzursuzluğa engel olmuş olurlar. Henüz vakit geçmiş değil, daha zaman var.

ERTELENMESİNE DE KARŞIYIZ

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. İleride bu referanduma izin verileceği anlamını taşır. Bizim bu referandumun bugün de yarın da yapılmasına razımız yoktur. Doğru olan referandumun iptal edilmesi. Erteleme bizim gündemimizde yoktur. Umarız ki bu sağduyu hakim olur ve ertelenir. Bütün opsiyonlar masaya kondu tek tek değerlendirildi. Referandumun iptal edilmesi halinde neler, iptal edilmemesi halinde hangi tedbirler alınacak, ne zaman uygulamaya konulacak bunlar değerlendirilmiştir. Ne zaman uygulumaya konulacağına hükümet karar verecektir. Türkiye bundan sonra da konuyu aklıselim ile takip edecektir. İnşallah uygulamaya gerek kalmaz hiç gündeme gelmez. Eğer referandum iptal edilirse bunlar kendi planlaması dahilinde uygulamaya konulacaktır. Bunları açıklamayı şu an doğru görmüyoruz.

HATIRLATMA GEREĞİ OLDU

MGK bildirisinin sonunda şunu ikaz ettik. ‘Referandumun yapılması halinde Türkiye haklarını mahfuz tutar.’ Bu anlaşmalar Lozan Anlaşması, Ankara Anlaşması, 1946 Türkiye-Irak arasında dostluk anlaşması. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki sınırları o bölgede ihtilaflı konuları çözüme kavuşmasını açık ortaya koymaktadır. Türkiye’nin hakları var, Türkiye bu haklarını hatırlatıyor. Uluslararası hukukun tanıdığı haklar var, onu hatırlatma gereği oldu.

ŞAHSİ BİR KARAR

(Kadir Topbaş’ın istifası) İstifa kararı şahsi bir karardır. Sayın Kadir Topbaş, 2004, 2009 ve 2014’te İstanbul halkından destek alarak seçildi. Sayın başkana yaptığı hizmetler için gönülden teşekkür ediyorum. Siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından istifa etti, partiden istifa etmedi, şu an partinin üyesidir. İşin doğrusu Bakanlar Kurulu’nda bu konuda bir değerlendirme yapılmadı. Parti ile bu konu konuşulmuş olabilir.”

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