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Bakan Yılmaz eğitimle ilgili değişiklik konusunda konuştu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir dizi ziyaret için Sakarya'ya geldi. Bakan Yılmaz, Erenler İlçesindeki bir otelde Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB)'un düzenlediği "Çıraklık Eğitim Konferansı'na katıldı.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:16
Bakan Yılmaz eğitimle ilgili değişiklik konusunda konuştu
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim konusunda başka ülkelerde de değişiklik yapıldığını ancak Türkiye'de yapılınca farklı karşılandığını belirterek, "Japonya'da, Finlandiya'da farklı bir şey var. Onlarda eğitimin değiştirilmesi normal. Biz yapınca değişiklik oldu deniliyor" dedi.

 

"HER BAKAN GELDİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI"

 

Burada eğitimle değişiklik yapılacağı konusuna değinen Bakan Yılmaz, değişimin tüm ülkelerde normal karşılandığını ancak Türkiye'de durumun farklı olduğunu belirterek, "Her bakan geldiğinde değişiklik yapıldı. Ama eğitimin bir yapılıp da değiştirilmediği hiçbir ülke yok. Amerika'da eğitim böyle kötüye gidiyor ne yapılır diyorlar, Japonya'da farklı, Finlandiya'da farklı bir şey. Onlarda eğitimin değiştirilmesi normal, bizde eğitim değiştirilince değişiklik oldu diyor. Değişimin amacı insanlarımızı daha uzun yaşatmak. Türkiye'nin 2002'deki ortalama yaşam süresi 69, şimdi 75'in üzerinde" dedi.

 

Satın alma gücü paritesi bakımından Türkiye'nin 25 bin dolarlık milli gelirle 200 ülke arasında 13'üncü sırada yer aldığını ifade eden Bakan İsmet Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakanlığımızın bütçesinin çok önemli bir kısmını mesleki eğitime ayırıyoruz. Bu yıl bizim mesleki eğitime ayırdığımız para 13.3 milyar. 2002'de hükümetin eğitime ayırdığı toplam paradan daha fazla. 2002'de üniversiteler dahil, Kredi Yurtlar Kurumu dahil, ÖSYM dahil 11 milyar tüm Türkiye eğitime ayırırken, bakanlığımız sadece mesleki eğitime ayırdığı miktar 13.5 milyarın üzerinde. Türkiye satın alma gücü paritesi bakımından 25 bin dolarlık milli geliriyle dünyada 13'üncü sırada. 200'ün üzerinde ülke var, gerçek refahı da satın alma gücü paritesi gösterir. Pazara gittiğinde ne kadar süt alacaksın, ne kadar elma alacaksın? Bu senin refahını belirler, satın alma gücü. 200'ün üzerine ülke arasında 13'ünc sıraya gelmişseniz burada da küçümsemek insaf sahibi olmamaktır. Türkiye'de son 15 yılda bir tebriği, bir teşekkürü haketmiştir" diye konuştu.

 

"MİLLİ GELİRDEN EĞİTİME AYRILAN PARA 5.8'E KADAR ÇIKTI"

 

Bakan Yılmaz, Türkiye'de milli gelirden eğitime ayrılan bütçenin 2002'de 2.2 iken 2017'de 5.8'e kadar çıktığını kaydederek, "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2016 raporu yayınlandı. Ben bazen 2002'ye de bakıyorum. Bakın bütün internet sitelerinde var. Kişi başı günlük kazancı 2 doların altında olan insanların oranı Türkiye'de 2002'de yüzde 18, 4 doların altında olanların yüzde 30, şimdi ise yüzde 1'in altında. 1 dolar kalmadı, 2 dolar kalmadı kişi başına, 4 dolar olan da yüzde 2'nin altında. Çok büyük bir mesafe aldık. Eğitim milli gelirden biz 2.2 ayırırken, Almanya 4.9 ayırıyordu milli gelirden. Biz 1.2 ayırırken, eğitime milli gelirden 3.9 ayıran Almanya'nın önüne geçelim diyebilmek ölçüyü bilmemektir. Biz geldik 3'ün altındaydı, şimdi 5.1 kamudan, 0.7'de özel sektörden toplam 5.8. OECD ülkelerinin ortalaması 5.2, Türkiye 5.8 ayırıyor. Türkiye büyük bir değişim gösterdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na bakın, 2002 yılı raporunda ülkelerin Savunma Sanayi ihracatlarını da koymuş. Savunma Sanayi ürünleri ihracatında o kalemde Türkiye 2 milyon dolar ihracat yapıyor gözüküyor. İngiltere'nin 2002'de 1.2 milyar dolarlık silah ihracatı yapılıyor. Şimdi ne kadar yapıyoruz? 1.6 milyar dolar. 2002'deki İngiltere'nin üzerine geçtik. Kaç 800 kat mı?" diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.09.2017 14:24
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